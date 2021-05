सलमान खान के बाद मीका सिंह से लिया केआरके ने पंगा, सिंगर बोले- 'केस नहीं होगा, झापड़ होगा'

बीते कुछ दिनों से सलमान खान (Salman Khan) और कमाल राशिद खान (Kamal Rashid Khan) खूब चर्चा में बने हुए हैं। सलमान खान की ओर से केआरके (KRK) पर मानहानि का केस किया गया है, जिसके बाद से ट्विटर पर केआरके खूब एक्टिव हो गए हैं और अलग- अलग बातें कह रहे हैं। वहीं इस मामले में सिंगर मीका सिंह की भी एंट्री हो गई है, और उन्होंने कहा कि वो केस नहीं करेंगे, सीधे झापड़ मारेंगे।

केआरके का ट्वीट और मीका का जवाब

दरअसल सलमान खान को काफी कुछ बोलने के बाद केआरके ने 27 मई को एक ट्वीट किया। अपने ट्वीट में केआरके ने लिखा- 'कल मैं एक लुक्खे सिंगर का भी रिव्यू करूंगा, जो नाक से गाना गाता है।' केआरके के इस ट्वीट पर मीका सिंह ने करारा जवाब देते हुए लिखा- 'हाहाहाहा बेटा तुम कौन हो? ये तुम्हारे पापाजी हैं। हम नाक से गाकर नाक में दम करते हैं। आप कहां से बोलते हो यार वो जगह बताओ, क्योंकि आपकी आवाज में ही बहुत बदबू आती है। लव यू माई बेबी।'

Hahahhhaaha beta how are you? this your papa ji .. hum naak se gake nak mei dum karte hai .. aap kaha se bolte ho yar wo jaga batado.. kyonke apki awaz mei hi bohat badboo aati hai..😂😂😂😂🤭🤭🤭😎😎😎🤣🤣.. love you my baby.. https://t.co/UnU2ZLhrmL — King Mika Singh (@MikaSingh) May 28, 2021

मीका का वीडियो वायरल

एक ओर जहां मीका सिंह ने ट्विटर पर केआरके को करारा जवाब दिया तो वहीं दूसरी ओर मीका सिंह का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मीका सिंह कह रहे हैं, 'केआरके पर केस कर सलमान भाई ने बहुत अच्छा किया है। मैं सलमान भाई से नाराज हूं कि उन्होंने इतनी देर से ये फैसला लिया। आप फिल्म के बारे में जरूर बोलो लेकिन पर्सनल अटैक मत करो, ये बिल्कुल मेरा पड़ोसी है, जहां पर मेरा स्टूडियो है। अगर मेरे बारे में कभी भी कुछ भी गलत बोलेगा तो केस वेस तो नहीं होगा सीधा झापड़ होगा।'

Ok so be Ready padosi se panga le liya tune .... @kamaalrkhan ghar pr chupkar mat bhetna humesha ki tarah abb 😂 pic.twitter.com/RgaBhTok0b — kiNg Mika SiNgh Fc👑 (@MikaSinghFansC1) May 27, 2021

मीका को केआरके का जवाब

वहीं कुछ देर पहले केआरके ने बिना किसी का नाम लिए एक ट्वीट किया। केआरके ने अपने ट्वीट में लिखा, 'अब एक चिरकुट सिंगर इस मामले में कूद कर पब्लिसिटी चाहता है। लेकिन मैं उसे वो दूंगा नहीं। कूद बेटा, जितना कूदना है... तुझे तो भाव बिलकुल नहीं दूंगा, क्योंकि तेरी औकात ही नहीं है।' हालांकि केआरके ने इस ट्वीट में किसी का भी नाम नहीं लिखा है लेकिन उनका ये ट्वीट मीका सिंह को जवाब माना जा रहा है।

Now a Chirkut Singer wants to jump in the matter to get publicity. But I won’t give him. Kood Beta, Jitna Koodna Hai. Tujhe Toh Bhav Bilkul Nahi Doonga! Kyonki Teri Aukaat Hi Nahi Hai. — KRK (@kamaalrkhan) May 29, 2021

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि केआरके का दावा है कि सलमान खान ने फिल्म 'राधे' के निगेटिव रिव्यू के लिए उन पर मानहानि का केस किया। लेकिन सलमान खान की लीगल टीम का कहना है कि केआरके मानहानि के केस की जो वजह बता रहे हैं, वह गलत है। केआरके के खिलाफ मानहानि का केस इसलिए किया गया, क्योंकि उन्होंने सलमान को बदनाम करने के लिए कई तरह के आरोप लगाए हैं। उन्हें भ्रष्ट बताया है और उनकी संस्था बीइंग ह्यूमन पर धोखाधड़ी और पैसों की हेरफेर का आरोप लगाया है।