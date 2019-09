Twitter Reaction: 'सांड की आंख' का ट्रेलर देखकर खुश हुए फैंस, तापसी-भूमि की ऐसे कर रहे हैं तारीफ

बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर की मच अवटेड फिल्म 'सांड की आंख' का ट्रेलर आज रिलीज हो गया है। फिल्म का ट्रेलर आते ही सोशल मीडिया पर छा गया है। इनता ही नहीं फिल्म का ट्रेलर #SaandKiAankhTrailer ट्विटर पर जोरो से ट्रेंड भी कर रहा है। ट्रेलर में दोनों एक्ट्रेस ने दमदार एक्टिंग की है और ये फिल्म मजबूत तरीके से सोशल मैसेज दे रही है। 3 मिनट 6 सेकंड का ये ट्रेलर काफी दमदार है। ट्रेलर को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी फिदा हो गए हैं।

फिल्म सांड की आंख में तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर ने शूटर दादी और रिवॉल्वर दादी के किरदार को पर्दे पर बखूबी उतारा है। इस ट्रेलर की शुरुआत प्रकाश झा से शुरू होती है, जहां वो कहते हैं ये बंदूक मजाक ना है, ये मर्दों को गहना है। सामने आए ट्रेलर में भूमि पेडनेकर और तापसी पन्नू की दमदार एक्टिंग के साथ-साथ जबरदस्त केमिस्ट्री भी देखने को मिल रही है।

यहां देखें फैंस रिएक्शन

'सांड की आंख' का ट्रेलर देखकर फैंस कह रहे हैं कि यह फिल्म दिवाली पर सुपर-डूपर हिट साबित होने वाली हैं। वहीं कुछ यूजर्स इस ट्रेलर में तापसी और भूमि के डायलॉग्स और उनकी अप्रीरिएंस को लेकर काफी खुश हैं।

25 year old with the Back pain of a 60 year old #SaandKiAankhTrailer pic.twitter.com/WBnRGncP3C

Just watched #SaandKiAankhTrailer n say one words it's a powerpacked 👏 trailer. @taapsee @bhumipednekar u guys killed it in this trailer n looking amazing. Super excited guys for your new avatar.

Best wishes 👍 to you guys n ur entire team for this movie #SaandKiAankhTrailer😘. pic.twitter.com/Zmmb0bcqI6