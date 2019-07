जायरा के फैसले को लेकर हैरान हुईं बांग्लादेशी राइटर तस्लीमा नसरीन, बोलीं- बेवकूफी भरा फैसला

बॉलीवुड अभिनेत्री जायरा वसीम (Zaira Wasim) के बॉलीवुड छोड़ने के फैसले ने फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दिया। सोशल मीडिया पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट करके जायरा ने बताया कि फिल्मों के चलते वो अपने धर्म और अपने ईमान से भटक गईं थी और इस वजह से वो अब फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा के लिए अलविदा कह रही हैं। जायरा के इस फैसले ने सोशल मीडिया पर भी बवाल मचा दिया।

जम्मू-कश्मीर के एक मुसलमान परिवार में पली बड़ी जायरा के इस फैसले पर अब लोग सवाल भी उठा रहे हैं और कयास लगा रहे हैं कि ऐसा निर्णय लेने के लिए उनपर कहीं न कहीं समाज से दबाव बनाया गया है। वहीं जायरा के फैसले को लेकर बॉलीवुड से लेकर अन्य सेलिब्रिटीज भी अपना रिएक्शन दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर कोई जायरा का सपोर्ट करता दिख रहा है तो कोई उनकी आलोचना कर रहा है। इसी बीच बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने भी ट्वीट कर अपना रिएक्शन दिया है। तस्लीमा नसरीन ने ट्वीट करते हुए जायरा वसीम के इस फैसले पर हैरानी जताई। साथ ही धर्म की वजह से बॉलीवुड छोड़ने के उनके फैसले को बेहद बेवकूफी भरा बताया है।

तस्लीमा नसरीन सोशल मीडिया के जरिए अपना विचार साझा करते हुए लिखा था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए! बॉलीवुड की टैलेंटेड ऐक्ट्रेस जायरा वसीम अब ऐक्टिंग छोड़ना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके ऐक्टिंग करियर के कारण अल्लाह में उनका विश्वास खत्म हो रहा है। यह बहुत ही बेवकूफी भरा निर्णय है! मुस्लिम समुदाय की कई प्रतिभाओं को बुर्के के अंधकार में जाने के लिए मजबूर किया जाता है'।

Oh My Goosebumps! Bollywood’s talented actress Zaria Wasim now wants to quit acting because she thinks her acting career almost destroyed her faith in Allah. What a moronic decision! So many talents in Muslim community are forced to go under the darkness of the burqa.