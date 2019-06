'राजी'- 'उरी' के बाद अब 'Sam' में ऑफिसर बनेंगे Vicky Kaushal, मेघना गुलजार करेंगी डायरेक्ट

बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल (Vicky Kaushal) को एक बार फिर से आफिसर लुक में देखने को मौका मिलने वाला है। जी हां विक्की फिल्म 'सैम' में फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के रोल में नजर आने वाले हैं। इसके लिए विक्की ने 'राजी' डायरेक्टर मेघना गुलजार के साथ दूसरी बार साथ करने के लिए हामी भर दी है। आपको बता दें कि इससे पहले विक्की फिल्म राजी में आलिया भट्ट् के साथ नजर आए थे। इस फिल्म में भी विक्की कौशल एक पाकिस्तानी ऑफिसर का किरदार निभाया था। इस फिल्म के बाद विक्की कौशल फिल्म उरी में आर्मी ऑफिसर बनकर दर्शकों का दिल जीत लिया था।

विक्की कौशल को तीसरी बार फिल्म 'सैम' में फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के रोल में देखा जाएगा। इस बात का खुलासा फिल्म 'सैम' के पहले लुक से हुआ है। इस फिल्म को मेघना डायरेक्ट करेंगी। फिल्म का पहला लुक शेयर किया गया है। फिल्म को रॉनी स्क्रूवाला प्रोड्यूस करेंगे। फिल्म क्रिटिक और ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर हैंडल पर फिल्म का पहला लुक शेयर किया।

OFFICIAL ANNOUNCEMENT... Vicky Kaushal and director Meghna Gulzar team up again, after #Raazi... Vicky Kaushal as Field Marshal Sam Manekshaw... Titled #Sam... Produced by Ronnie Screwvala. pic.twitter.com/ifQs9tuAtv