सलमान के फैन्स के लिए टेंशन की खबर, 'टाइगर जिंदा है' मुश्किल में पड़ी

सलमान खान की फिल्म 'टाइगर जिंदा है' को लेकर फैन्स में काफी उत्साह है। लेकिन अब इस फिल्म की रिलीज पर मुश्किल आ रही है। दरअसल, 22 दिसंबर को रिलीज होने वाली फिल्म का विरोध महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) कर रही है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक एमएनएस ने एक प्रेस कांफ्रेस करके यह धमकी दी है कि अगर मराठी फिल्म 'देवा' को प्राइम टाइम में जगह नहीं मिलती है तो सलमान की फिल्म टाइगर जिंदा है को मुंबई के थिएटरों में रिलीज नहीं होने देंगे। एमएनएस का आरोप है कि बड़ी फिल्में हजारों थिएटरों में अपनी जगह बना लेती हैं जिसकी वजह से मराठी फिल्मों को टाइम नहीं मिल पाता।

Sent letter to Yash Raj Films. If they're ready to give screen space to Marathi Films, 'Deva' in this case, then there is no need for us opposing it. However, if they don't, we won't allow it to shoot hereafter in Maharashtra: Amey Khopkar, film division head MNS #TigerZindaHai pic.twitter.com/UxQfxe6TFr