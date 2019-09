जाह्नवी कपूर- कार्तिक आर्यन के बाद 'Dostana 2' के लिए करण जौहर ने चुना इस TV Actor को,

करण जौहर ने अपकमिंग फिल्म 'दोस्ताना 2' के कास्ट की घोषणा कर दी है। फिल्म में जाह्नवी कपूर और कार्तिक आर्यन के बाद दोस्ताना 2 के दूसरे हीरो होंगे टीवी के फेम एक्टर और मॉडल लक्ष्य (Lakshya)। धर्मा प्रोडक्शन पूरे जोर शोर के साथ लक्ष्य को लॉन्च करने का प्लान बना रही है। इस बात की जानकारी आज खुद करण जौहर ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करते हुए दी है।

करण जौहर ने सोशल मीडिया पर बॉलीवुड एक्टर लक्ष्य को चुनने की बात कही है। सोशल मीडिया पर लक्ष्य की फोटो शेयर करते हुए उन्होंने ने लिखा- धर्मा ब्लॉक में नए चेहरे को लांच कर खुश और एक्साइटेड दोनों हूं। लक्ष्य हमारे साथ दोस्ताना 2 से डेब्यू कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम साथ में दमदार सफर शुरू करेंगे। स्वागत करें लक्ष्य का और उसे अपना प्यार और आशीर्वाद दें..'। दोस्ताना 2 का निर्देशन कर रहे हैं Collin D'Cunha। जबकि प्रोड्यूसर हैं करण जौहर।

This family just got bigger! Welcoming #Lakshya (https://t.co/fUjkY74BbC), the newest member of the #Dharma family & the #Dostana2 cast. Buckle up, it's going to be a beautiful journey ahead! pic.twitter.com/ZFw5tUah5C