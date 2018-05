Boldness के सवाल पर करीना के बाद सोनम आईं सामने, ससुराल वालों से कहा- घिसी पिटी सोच को तोड़ना ही मेरा मकसद

#MeetTheVeeres Avni Sharma: The blunt bestie! Spontaneous and supportive, she will let no one come in the way of her friendship. #4DaysToVDW #KareenaKapoorKhan @reallyswara @shikhatalsania @balajimotionpictures @sonamkapoor @vdwthefilm . . . . . #UpcomingFilms #Bollywood #BollywoodNews #Films #Poster #Trending #ComingSoon #PaytmMovies #VeereDiWedding #iamnotachickflick

A post shared by Paytm Entertainment (@paytmtickets) on May 28, 2018 at 10:24pm PDT