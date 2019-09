'बिजली की तार' गाना हिट होते ही बोलीं उर्वशी रौतेला, 'मैंने अभी तक अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया'

#BIJLIKITAAR OUTTT NOWWWW 💣⚡️💣⚡️💣⚡️ #LINKINBIO 🖤💜🖤💜 🏍 love taking my bike for a spin during my free time. I race to win. If I am on the bike or in a car it will always be the same #BijliKiTaar out now !!! @alinaanwarcouture . . . . . . #love #UrvashiRautela #ducati

A post shared by URVASHI RAUTELA⚡️BijliKiTaar⚡️ (@urvashirautela) on Sep 16, 2019 at 1:59am PDT