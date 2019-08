Article370 खत्म होते ही कश्मीरियों को लेकर परेशान हुईं हुमा कुरैशी, नाराज यूजर्स बोले- 'सब ठीक है, फालतू में भड़काना बंद करें'

सोमवार को मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला किया है, जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 के मिलने वाले स्पेशल स्टेटस को अब खत्म कर दिया गया है, कल राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को पास कर दिया गया। इस फैसले के बाद जहां पूरे भारत में जश्न का माहौल है वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसक विरोध कर रही है, वहीं इस फैसले पर बहुत सारी फिल्मी हस्तियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, इसी क्रम में फिल्म अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। हुमा ने अपने कश्मीर के लोगों के लिए काफी चिंचित नजर। हुमा के इस ट्वीट पर लोग उन्हें गुस्से शिकार बना रहे हैं। अब ऐसे में हुमा कुरैशी का कश्मीर के लोगों के लिए फिक्रमंद होना थोड़ी महंगा पड़ा गया है।

दरअसल हुमा कुरैशी ने अपने ट्वीटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा था कि क्या किसी को पता है कि कश्मीर में क्या हो रहा है? वहां किसी भी फैमिली से बात नहीं कर पा रही हूं। मैं दुआ करती हूं कि सब सुरक्षित होंगे।

Does anyone know what is happening in #Kashmir ?? Not able to speak to anyone from the family there ... I pray that everyone is safe

— Huma Qureshi (@humasqureshi) August 5, 2019

हुमा अपने इस ट्वीट के बाद ट्रोलर्स के निशाने पर आ गईं हैं। सोशल मीडिया यूजर उन्हें कश्मीर के लोगों की फिक्र ना करने की नसीहत दे रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स लिखा रहे हैं कि मैडम आप कश्मीर के लोगों की फिक्र ना करें, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, वहां बहुत लोग हैं उनकी चिंता करने के लिए, वहां कुछ भी गड़बड़ नहीं है, तो कुछ लोगों ने उनपर तंज कसते हुए कहा कि कोई लाउडस्पीकर पर किसी को निकालने की बात नहीं कर रहा है, हमारी सरकार पर भरोसा रखें, सब जल्दी नार्मल हो जाएगा। एक यूजर ने लिखा, ‘कुछ नहीं हो रहा है। जो हो रहा है वो बहुत अच्छा है। एक यूजर ने हुआ के ट्वीट के जवाब में लिखा, ‘इंडियन आर्मी है वहां, हुर्रियत नहीं है तो रिलैक्स करें।’

यहां देखें यूजर्स के ट्विट



Everyone in Kashmir is fine and enjoying the new beginning .

Kashmir will soon develop to become number one State of the Nation

Don't worry ma'am no one is speaking on loudspeakers to leave anyone. Just have faith in our government everything will come back to normal.

All are safe.

Faltu mei darana band karo.

Indian army hai wahan hurriyat ni hai

So just chill..

— Ankita Negi (@ankitanegi0009) August 5, 2019

Why u r worried nothing is going in kashmir, it’s just a curfew. Don’t u trust indian army.

— Arpan Solanki (@iArpanSolanki) August 5, 2019