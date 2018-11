दीपवीर को शादी की बधाई देने के बहाने रवीना टंडन ने दीपिका को लेकर किया खुलासा, जानकर हैरान हो जाएंगे रणवीर

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने 14 और 15 नवंबर को इटली के लेक कोमो मे बड़े ही धूमधाम के साथ शादी की। आज बेंगलुरू में इन दोनों ने अपना रिसेप्शन रखा है। दोनों सितारे दो दिन पहले ही बेंगलुरू पहुंचे हैं। दीपिका का घर दुल्हन की तरह सजा है। आज शाम को बेंगलुरू के लीला पैलेस होटल में दोनों का ग्रैंड रिसेप्शन होगा, जिसमें दीपिका और रणवीर सिंह के करीबी रिश्तेदार शामिल होंगे।

आपको बता दें कि कल रणवीर-दीपिका ने अपनी शादी की कई सारी प्राइवेट फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उनकी फोटो पर बॉलीवुड सेलिव्रेटी से लेकर उनके फैंस ने दोनों को शादी की शुभकामनाएं और बधाई दिये। बधाई देने वालों की लिस्ट में बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन का नाम भी शामिल है। लेकिन रवीना ने बी-टाउन के इस कपल को बधाई देते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिससे जानने के बाद रणवीर सिंह भी हैरान हो जाएंगे।

Touch wood ! Soo happy! letting you in a secret @RanveerOfficial ,on a long chatty flight with @deepikapadukone a couple of years ago,she said “Ranveer makes me feel I’m home “ I’ll never forget those words,and truly she looks like she’s Home.Godbless you both ❤️❤️❤️🕉 https://t.co/ahSLnAmSIR