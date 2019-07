अक्षय कुमार के बाद असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए अमिताभ बच्चन, डोनेट किए इतने लाख रुपयेे

बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ बच्चन फिल्मों के अलावा सोशल मीडिया के जरिए आए दिन सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों पर अपने विचार रखते हैं। इतना ही नहीं अमिताभ अक्सर अपनी अपनी दरियादिली के लिए भी जाने जाते हैं। शहीदों और किसानों की मदद के बाद अब महानायक अमिताभ बच्चन ने असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सामने आए हैं। उन्होंने असम के चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 51 लाख रुपये जमा कराए हैं। इस बात की जानकारी खुद असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दी । अमिताभ बच्चन की इस दरियादिली को देखकर मुख्यमंत्री ने तारीफ भी की है। आपको बात दें कि अक्षय कुमार (Akshay Kumar) 2 करोड़ रुपए दे कर सम बाढ़ पीड़ितों की मदद है।

स्पेन में रोमांटिक हुईं दृष्टि धामी, पति को खुलेआम किया KISS

असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ट्वीट कर लिखा कि 'अमिताभ बच्चन ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 51 लाख की मदद भेजी है। हम इसकी सराहना करते हैं। यह दिखाता है कि वो लोगों का कितना ख्याल रखते हैं।' मुख्यमंत्री के ट्वीट पर अमिताभ ने लिखा कि 'असम मुश्किल में है। बाढ़ ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। हमारे भाई-बहनों के लिए और मदद भेजने की जरूरत है। मुख्यमंत्री राहत कोष में आर्थिक सहायता भेजें। मैंने यह कर दिया है। क्या आपने किया?'

'छिछोरे' फिल्म के लिए अभिनेता ताहिर राज भसीन ले रहे हैं अलग-अलग जगहों से ट्रेनिंग

We appreciate Shri Amitabh Bachchan ji for contributing Rs. 51 lakh to Chief Minister's Relief Fund. This is a great gesture & show of care for the people.



Thank you, on behalf of the people of Assam, for your support. @SrBachchan