दुखद: अजय के पिता की निधन के बाद अब 'सरबजीत' एक्टर की दादी मां ने दुनिया को कहा अलविदा

महारी दादी चल बसी 😢🙏 97 साल सदा प्यार हौसला आर हँसी देती रही ।। भगवान उसकी आत्मा नै शांति दे 🙏 Our paternal grandmother has passed away. She was always loving, encouraging and full of laughter. May God give her peace🙏

