अजय देवगन-अक्षय कुमार के बाद अब आयुष्मान खुराना भी हुए शर्टलेस, कैप्शन में लिखी ये रोचक बात

अज्ञात से सवाल का अज्ञात सा जवाब है अज्ञात सी मेरी नींद में अज्ञात सा इक ख़्वाब है अज्ञात से महासागर में अज्ञात सा ही आब है मेरी हैसियत कुछ भी नहीं कोई अज्ञात ही लाजवाब है। -आयुष्मान

A post shared by Ayushmann Khurrana (@ayushmannk) on Sep 17, 2019 at 2:37am PDT