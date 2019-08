अदनान सामी बोले- मैं आतंकवाद, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हूं

पाकिस्तानियों को 'असहाय, पथभ्रष्ट और निराश' कहने के बाद अब गायक अदनान सामी ने कहा कि वे पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हैं, जो जंग के लिए उकसाती है, लोकतंत्र और पाकिस्तानी लोगों की मानसिकता को नष्ट करती है।

सामी ने सोमवार को ट्वीट कर कहा, 'केवल रिकार्ड के लिए, मैं पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ नहीं हूं। मैं उन सभी से प्यार करता हूं और उनकी इज्जत करता हूं, जो मुझे प्यार करते हैं। इसलिए मैं पाकिस्तान के लोगों को भी प्यार करता हूं। मैं आतंकवाद और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हूं, जो दोनों पड़ोसियों के बीच जंग के लिए उकसाती है और उसने पाकिस्तान के लोगों की मानसिकता और लोकतंत्र को नष्ट कर दिया है।'

गायक से पहले पूछा गया था, 'आपको पाकिस्तानियों की काफी आलोचना सुनने मिलती है। आप इन सबका सामना कैसे करते हैं?'

सामी ने उसके जवाब में कहा, 'मेरे अजीज, चलता है, वे मूल रूप से असहाय, राह से भटके हुए और अपने स्वयं के जीवन को लेकर निराश हैं और उन्हें जब से पता चला है कि मैं आगे बढ़ चुका हूं, वे तब से मेरे ऊपर अपनी भड़ास बाहर निकाल रहे हैं। मैं उन्हें माफ करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनके जीवन में सुधार करें। वे वास्तव में पीड़ित हैं।'

Just for the record, I’m NOT against d people of Pakistan. I love & respect ALL who love me. Therefore I love d ppl of Pak too. I’m against Terrorism & against d Pak Army which has provoked wars wt both its neighbours & destroyed democracy & the mindset of the ppl of Pak.