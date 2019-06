Adnan Sami का आया बयान, भारत के कुछ बेहतरीन संगीतकारों के साथ समाप्त की रिकॉर्डिंग

मशहूर गायक अदनान सामी रिकॉर्डिंग स्टूडियो लौट आए हैं और उन्होंने कहा कि वह 'कुछ अच्छी चीज' पर काम कर रहे हैं।

'लिफ्ट करा दे', 'नूर ए खुदा' और 'भर दो झोली' जैसे गीतों के लिए चर्चित गायक ने अपने ट्विटर हैंडल पर नए संगीत पर काम करने की जानकारी साझा की।

Just finished a great recording session with some of the finest musicians of India & whom I call my musical family as they have been with me through many years. They’re just incredible..

Something cool is coming up!😉💖 pic.twitter.com/IEKvowYOoY