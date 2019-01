आदित्य पंचोली ने कार मैकेनिक को दी जान से मारने की धमकी, FIR हुई दर्ज

बॉलीवुड एक्टर आदित्य पंचोली एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। जिसकी वजह से वह कानूनी अड़चनों घिर गए हैं। आदित्य पंचोली के खिलाफ मुंबई के कार मैकेनिक ने वर्सोवा पुलिस थाने में एफआईआई दर्ज करवाई है। मैकेनिक का आरोप है कि आदित्य पंचोली ने उसको जान से मारने की धमकी दी थी। इतना ही नहीं मैकेनिक ने आदित्य पंचोली पर 2.82 लाख रुपये एठने का आरोप भी लगाया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कार मैकेनिक ने आदित्य पंचोली की कार को ठीक किया था, और जब उसने अपने काम के रुपए मांगे तो वह उसको जान से माने की धमकी देने लगे।

एनआई के ट्वीट के मुताबिक कार मैकेनिक का आरोप है कि उसने एक्टर की कार ठीक की थी। जब मेहनताना मांगा तो वो जान से मारने की धमकी देने लगे। स्पॉटबाय की रिपोर्ट के मुताबिक मैकेनिक का कहना है कि पहले तो आदित्य ने पैसे सही समय पर देने की बात कही थी। लेकिन घर लौटने के बाद जब उन्हें कॉल और मैसेज किए तो एक्टर ने जवाब देना बंद कर दिया।

Mumbai: Complaint registered against actor Aditya Pancholi at Versova Police Station by a car mechanic for allegedly threatening to kill him when he asked for a payment of car repair charges of Rs 2,82,158. Investigation underway. pic.twitter.com/T3uRIph7TM