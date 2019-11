ट्रोलिंग को लेकर अदिति राव हैदरी ने कहा- आप इससे भाग नहीं सकते हैं

अभिनेत्री अदिति राव हैदरी (Aditi Rao Hydari) आने वाले समय में फिल्म 'द गर्ल ऑन द ट्रेन' (The Girl on the Train) में नजर आएंगी। उनका कहना है कि वह सोशल मीडिया ट्रोलर्स को दया की नजरों से देखती हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये ट्रोलर्स अपनी जिंदगी में जरूर मुसीबतों का सामना कर रहे होते हैं और यही वजह है कि इस तरह के काम से वे अपने गुस्से को किसी और पर निकालते हैं। द एक्जिबिट टेक अवॉर्ड 2019 में मीडिया से बात करते हुए अदिति ने कहा मुझे लगता है कि ट्रोलिंग एक वास्तविकता है जिससे आप भाग नहीं सकते हैं क्योंकि मेरा मानना है कि जो दूसरों को ट्रोल करते हैं।

वे अपनी जिंदगी में जरूर किसी तरह की समस्या का सामना कर रहे होते हैं या वे खुद को लेकर दुखी हैं या किसी और चीज को लेकर गुस्से में हैं इसलिए आपके सोशल मीडिया पोस्ट पर वे अपने गुस्से को जाहिर करते हैं।

अदिति की आगामी फिल्म 'द गर्ल ऑन द ट्रेन' इसी नाम से साल 2016 में आई हॉलीवुड (Hollywood) फिल्म की रीमेक है और इसकी कहानी साल 2015 में आए ब्रिटिश लेखिका पाउला हॉकिन्स द्वारा लिखित उपन्यास पर आधारित है। रिभु दासगुप्ता (Ribhu Das Gupta) द्वारा निर्देशित और रिलायन्स एंटरटेनमेंट (Reliance Entertainment) के बैनर तले निर्मित यह फिल्म साल 2020 में रिलीज होगी।

