कन्हैया कुमार को लेकर अनुपम खेर से भिड़ी स्वरा भास्कर, ट्विटर पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर साधा निशाना

लोकसभा चुनाव 2019 (Elections 2019) के चौथे चरण का मतदान आज चल रहा है। ऐसे में इलेक्शन को लेकर देश में सियासी गर्मागर्मी काफी देखी जा रही है। एक तरफ जहां राजनीतिक पार्टियां और उनके समर्थकों के काफी जोश में दिख रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड हस्तियां भी अपने-अपने उम्मीदवारों के प्रचार-प्रसार करने में जुटी हुईं हैं। इसी बीच अपने बोल्ड बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ने कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar)को लेकर एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) से ट्वीटर पर उलझ पड़ीं।

Mumbai Lok Sabha Chunav: आमिर खान ने पत्नी किरण राव के साथ डाला वोट, फिर सुनाया ये लतीफा

दरअसल, कन्हैया कुमार बेगूसराय लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी बात को लेकर अनुपम खेर ने ट्विटर पर कन्हैया कुमार पर तंज कसते हुए लिखा सुना है टुकड़े टुकड़े गैंग का एक सदस्य बेगुसराय से इलेक्शन लड़ रहा है। जो अपने देश का नहीं हो सकता वो आपका क्या होगा?।

प्रियंका माधुरी, रेखा और आमिर खान समेत इन सितारों ने किया मतदान

स्वरा को अनुपम खेर का यह बयान काफी नागवार लगा। स्वरा ने इसका करारा जवाब देते हुए अनुपम खेर के ट्वीट को रि-ट्वीट भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) की भोपाल सीट से लोकसभा उम्मीदवार प्रज्ञा सिंह ठाकुर (Pragya Singh Thakur) पर तंज किया।

Latest addition to our scintillating list of MP contestants: a potential terrorist.. Malegaon blast accused Sadhvi Pragya.. BJP absolutely naked in its agenda of hate and divisiveness.. https://t.co/q5pD9NUi27