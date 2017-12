BIGG BOSS के नाम से भी चिढ़ती हैं ये एक्ट्रेस, बोलीं, मेरे सामने नाम भी लिया तो मुंह तोड़ दूंगी

बिग बॉस सीजन 11 से जब से हितेन तेजवानी और अर्शी खान बाहर हुए हैं तब से शो थोड़ा बोरिंग हो गया है। घर का माहौल देखकर अब लगता है मानो सभी कंटेस्टेंट हर तरह की पैंतरे बाजी और प्लानिंग-प्लॉटिंग से थक गया है। अब कंटेस्टेंट को सिर्फ फिनाले का इंतजार है। हालांकि बाकी के बचे एपिसोड्स को थोड़ा इंटेस्टिंग बनाने के लिए कंटेस्टें के घरवालों को बिग बॉस हाउस में बुलाया गया लेकिन उनके आने का भी कुछ फायदा नहीं हुआ। घर के बोरिंग होते माहौल पर छोटो पर्दे की कलाकार कृतिका कामरा ने ट्वीट किया है।

कृतिका ने ट्वीट कर लिखा कि कितना बोरिंग एपिसोड है! मुझे लगता है कि हम फैमिली एंगल से पक चुके हैं। अब इसमें कुछ मजा नहीं बचा है। नॉमिनेशन टास्क भी काफी अजीब हो गया है और उसपर बच्चों की तरह कॉमेडी....सीरियसली पका रही है?। कृतिका ने एक और ट्वीट कर लिखा ' मैं कसम से कह रही हूं अगर अभ किसी ने मेरे सामने "ये बिग बॉस का घर है" गाया तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी...मैं इससे पक चुकी हूं। बता दें कि शो में कंटेस्टेंट अक्सर ये गाना गाते नजर आते हैं। ये गाना घर में मौजूद रैपर आकाश ददलानी ने तैयार किया था। जो कंटेस्टेंट अक्सर गाते रहते हैं।

Mehh.. what a boring episode! I thought we were done with the family angle. It doesn’t have the same impact anymore. Strange nomination task. And amateur stand up comedy...Seriously?! As if the songs weren’t enough!! 🙄 #BB11 #pakaoing