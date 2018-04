कास्टिंग काउच के खिलाफ बीच सड़क पर टॉपलेस हुई ये एक्ट्रेस

साउथ फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस श्री रेड्डी ने कास्टिंग काउच के विरोध में टॉपलेस होकर प्रदर्शन किया। एक्ट्रेस के इस तरह से प्रोटेस्ट करने पर तमिलनाडु पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है।

बता दें कि कुछ दिनों पहले 'अय्यारी' फिल्म की एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने कहा था कि इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच जैसी कोई चीज नहीं होती। रकुल के इस बयान के बाद कई एक्ट्रेस ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला था जिसमें श्री रेड्डी भी शामिल थीं।

#Hyderabad: A Telugu actress took off her clothes in public at Telugu Film Chamber Of Commerce, she alleges that she has not been given a fair chance at work and that women are being exploited sexually by producers, members of Film Chamber. pic.twitter.com/z2Z9Zr465M