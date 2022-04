हिंदी न्यूज़ मनोरंजन Chhavi Diagnosed Breast cancer : छवि मित्तल ब्रेस्ट कैंसर से लड़ रही हैं जंग , फोटो शेयर कर लिखा- पहले जैसे नहीं दिखने वाली, लेकिन...

Actress Chhavi Mittal जिन्हें आपने कई टीवी शोज और फिल्मों में देखा होगा, वह ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित हैं। एक्ट्रेस ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी है। फैंस उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Sushmeeta Semwal Sat, 16 Apr 2022 05:48 PM

