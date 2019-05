ऐश्वर्या-सलमान-अभिषेक का मजाक उड़ाने की बात को लेकर उर्मिला मातोंडकर ने विवेक ओबेरॉय को लगाई फटकार

विवेक ओबेरॉय ने हाल ही में कुछ ऐसा ट्वीट कर दिया कि पूरे सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है। दरअसल, विवेक के ट्विटर अकाउंट से एक फोटो शेयर की गई है जिसके साथ लिखा, हाहा...क्रिएटिव्स...नो पॉलिटिक्स...जस्ट लाइफ। विवेक के इस पोस्ट पर उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है। सभी उनके इस पोस्ट से गुस्सा हुए हैं। बड़े सेलिब्रिटीज ने विवेक को आड़े हाथ लिया है और उनकी इस हरकत पर फटकार लगाई है। सोनम कपूर, ज्वाला गुट्टा के बाद अब कांग्रेस की तरफ से नॉर्थ मुंबई की सीट से लोकसभा 2019 का चुनाव लड़ रहीं एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर ने भी विवेक को जमकर फटकार लगाई है।

विवेक की ट्वीट के बाद उर्मिला ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा 'बहुत शर्मनाक! ये बहुत ही बुरा टेस्ट है विवेक ओबेरॉय ने काफी अनुचित पोस्ट किया है। अगर आप महिला और छोटी बच्ची से माफी नहीं मांग सकते तो कम से कम उस पोस्ट को हटाने की शिष्टता तो दिखाइये।

Very disgraceful and in extreme bad taste of #VivekOberoi to put up such a disrespectful post. At least show the decency to pull off the post if not apologise to the lady and her little girl.