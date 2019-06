हरीशनाथ गोस्वामी मामले में विद्युत जामवाल को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने खारिज किया केस

अपनी शानदार बॉडी और एक्शन पैक फिल्मों से सुर्खियां बटोर चुके विद्युत जामवाल के फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। खबरों की मानें तो मुंबई की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अभिनेता विद्युत जामवाल को 2007 के हमले के मामले में बरी कर दिया है। इस मामले में विद्युत जामवाल पर जुहू निवासी के सिर पर बोतल से प्रहार करने का आरोप था।

Mumbai: Metropolitan Magistrate Court, Bandra, has acquitted actor Vidyut Jamwal in a 2007 assault case. He was accused of smashing a bottle on a Juhu resident’s head. (File pic) pic.twitter.com/Moh1sP5e5D