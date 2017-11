Omg: ऋषि कपूर ने उड़ाया प्रेग्नेंट लेडी का मजाक, गुस्साए यूजर्स बोले- कभी करीना के बेबी बंप पर...

अपने विवादित ट्वीट्स की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर एक बार फिर ट्विटर यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल, 20 नवंबर को ऋषि ने अपने अकाउंट पर प्रेग्नेंट बियोंसे की एक फोटो शेयर की, जिसके साथ उन्होंने लिखा- 'फूल खिले हैं गुलशन-गुलशन'। फिर क्या था इस ट्वीट के सामने आते ही लोग सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करने लगे। कुछ ने उनके सेंस ऑफ ह्यूमर की तारीफ की तो कुछ ने उनकी बुरी तरह खिचाईं की और उन्हें सनकी बुड्ढा भी कहा।

करीना के बेबी बंप पर भी उठाए यूजर्स ने सवाल...

ट्रोलिंग के दौरान एक यूजर ने तो ये तक लिख डाला कि "कभी करीना के बेबी बंप पर तो फूल नहीं खिलाया।"

एक यूजर ने लिखा- "केआरके का अकाउंट सस्पेंड हो गया तो आप उसकी जगह लोगे, ये गलत बात है"

एक और फनी कमेंट- "काम कुछ है नहीं पब्लिसिटी का भूखा बुड्ढा"

ऐसे ही कई कमेंट आपको इस ट्वीट के मैसेज बॉक्स में मिल जाएंगे। जिनमें से कुछ हम यहां आपको बता रहे हैं...

Budhdha sathya gaya he bc

Lagta hai aapko desi jami nahi sir...

Videsi hi thik h aapke liy...

Or aap hamesa peg maar ke hi twitter pe kyon aate ho...?