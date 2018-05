कर्नाटक की राजनीति पर प्रकाश राज ने कसा तंज, नेताओं को कही ये बात

कर्नाटक चुनाव 2018 के नतीजे 15 मई आने के यह परिणाम त्रिशंकु विधानसभा की सूरत में तब्दील होती हुई नजर आई लेकिन बीजेपी की सरकार बनाने के बाद से सब कुछ साफ हो गया। बीजेपी की सरकार ने बी.एस. येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री के रूप में चुना। राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को बहुमत सिद्ध करने के लिए पंद्रह दिन का समय दिया है। इसके बाद से राज्य की राजनीति में गर्माहट पैदा हो गई है।

जारी राजनीति गहमागहमी में बॉलीवुड फिल्मों में विलेन के रुप में जानें जाने वाले साउथ के सुपरस्टार प्रकाश राज बीजेपी की सरकार बनने पर आपत्ती जताई। अपनी नाराजगी का इजहार प्रकाश उन्होंने द्वीट कर किया है।

पिछले तीन दिनों से चल रही सियासी उठापटक के बीच भड़ाकाउ बयान देकर सुर्खियों में छाए रहने वाले प्रकाश राज ने पहले तो नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस के विधायकों को खरीद-फरोख्त से बचाने के लिए सुरक्षित ठिकानों पर रखे जाने पर तंज कसते हुए नेताओं पर तंज कसा है।

When will we learn.. when will we come together inspite differences.. when will we celebrate our right to be governed well ....ನಾವೆಂದು ಪಾಠ ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ.. ಎಲ್ಲ ಭಿವ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳೊಂದಿಗೂ ಒಂದಾಗಿ ..ಓಳ್ಳೆಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಹೊರಾಡುತ್ತೇವೆ ... #justasking pic.twitter.com/KkEAhuD5ON

Karnataka Breaking NEWS...!!! Holiday Resort managers are meeting his excellency The Governor and claiming to form the government., because they have 116 MLA s with them.. the game is open now.. everyone is resorting to politics ..