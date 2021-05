कोरोना ने ना जानें कितनी जिंदगियां असमय खत्म कर दीं। सोमवार की सुबह तमिल फिल्म इंडस्ट्री से एक बुरी खबर आई। फिल्म ‘असुरन’ के अभिनेता नीतीश वीरा का कोरोना की वजह से निधन हो गया। वह 45 साल के थे। कुछ दिन पहले नीतीश कोविड 19 से संक्रमित हो गए थे। चेन्नई के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था लेकिन उन्हें कई तरह की दिक्कतें आ रही थीं।

तमिल फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर

नीतीश अपने पीछे पत्नी और दो बेटियों को पीछे छोड़ गए हैं, जिनकी उम्र 7 और 8 साल है। नीतीश के निधन से तमिल फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। सोशल मीडिया पर फिल्म जगत के लोगों से लेकर उनके प्रशंसक उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

इन फिल्मों में किया काम

नीतीश ने कई सफल फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाई हैं। उन्होंने निर्देशक सेल्वरघवन की हिट ‘पुधुपेत्तई’ (Pudhupettai) से डेब्यू किया था। इसके अलावा उन्होंने ‘वेन्निला कबड्डी कुझू’ (Vennila Kabadi Kuzhu), ‘सिंधनई सेई’ (Sindhanai Sei), और रजनीकांत की ‘काला’ सहित अन्य फिल्में कीं।

फिल्म जगत की हस्तियों ने जताया शोक-

Rest in peace my friend Nitish Veera. We did two films together #kazhugoo and #Bellbottom. An extremely passionate actor and a kind soul.



The second is wave is not a joke guys.... can’t loose anyone anymore... pls stay in and stay safe 🙏🏼 pic.twitter.com/oojewojGHl