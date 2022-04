अरमान कोहली की जमानत याचिका फिर हुई खारिज, ड्रग्स मामले में हुए थे गिरफ्तार

एक्टर अरमान कोहली को 1.2 ग्राम कोकीन के साथ गिरफ्तार किया गया था। उनकी जमानत याचिका एक बार फिर एनडीपीएस कोर्ट ने खारिज कर दी है। इसी मामले में अन्य दो लोगों के पहली ही सुनवाई में जमानत मिल गई थी।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Deepali Srivastava Fri, 15 Apr 2022 04:40 PM

इस खबर को सुनें