अवॉर्ड पाने के बाद अनुपम खेर ने कहा- 'लता मंगेशकर का फोन आना एक...'

मशहूर अभिनेता अनुपम खेर को मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने महान गायिका लता मंगेशकर को धन्यवाद दिया है और कहा है कि उनके पास लता मंगेशकर का फोन कॉल एक पुरस्कार जैसा है।

अनुपम ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा, 'मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लायक समझने के लिए लता मंगेशकरजी का धन्यवाद। आपका फोन कॉल मेरे लिए एक पुरस्कार है। अन्य विजेताओं के साथ मंच पर होना मेरा सबसे बड़ा सम्मान होगा। विशेष रूप से महान आशा भोसले जी और अमजद अली खान साहब को धन्यवाद।'

Thank you Lata Mangeshkar ji for finding me worthy of the Master Deenanath Mangeshkar award. Your phone call in itself was an award for me. It will be my great honour to be on stage with the other winners. Especially legendary Asha Bhosle ji and Amjad Ali Khan Saab.