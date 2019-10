डेविड लेटरमैन संग शाहरुख के इंटरव्यू पर अबराम की ऐसी रही प्रतिक्रिया

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की, जिसमें वह अपने बेटे अबराम के साथ नेटफ्लिक्स पर प्रसारित हो रहे डेविड लेटरमैन संग अपने इंटरव्यू को देखते हुए नजर आ रहे हैं। शाहरुख खान ने डेविड लेटरमैन के साथ अपने इस इंटरव्यू की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

इस तस्वीर में शाहरुख और अबराम को आराम फरमाते हुए देखा जा सकता है, लेकिन तस्वीर में अबराम के चेहरे को देख यही लगता है कि उन्हें यह इंटरव्यू कुछ खास पसंद नहीं आया। सोशल मीडिया पर अबराम की यह फोटो काफी पसंद की जा रही है और फैंस की तरह से कमेंट्स भी आ रहे हैं।

So you finally settle down on your soft bed, with your softer littlest one & say, “let’s watch something new today...on @NetflixIndia ...” and this banner pops up!! & the littlest one quips...”papa it’s not new...it’s just you!! “ Well... pic.twitter.com/ncu2RA74h6