Photo's: शाहरुख ने किया खुलासा- अमिताभ को मेरा 'पापा' समझता है अबराम

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने कहा है कि उनका चार साल का बेटा अबराम मेगास्टार अमिताभ बच्चन को उनका पापा यानि कि अपना दादा समझता है। और ये सब शुरू हुआ अमिताभ की पोती आराध्या बच्चन की 6वीं बर्थडे पार्टी से, जहां अबराम ने खूब मस्ती की और बिग बी के साथ ढेर सारी फोटोज भी क्लिक करवाईं।

इन फोटो को बिग बी ने अपने अकाउंट पर शेयर किया और लिखा-“इस छोटे बच्चे के लिए...यह रेशेदार 'बुढ्ढी का बाल' खाना चाहता था...तो हम इसे लेकर एक स्टॉल पर गए और उसे पाकर इसके चेहरे की खुशी अमूल्य थी।

Thank u sir. This is a moment he will always cherish. By the way he thinks u r my ‘papa’ when he sees u on TV. https://t.co/2WUiFPAEWy