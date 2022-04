समांथा रुथ प्रभु ने पूरी की 'शाकुंतलम' की डबिंग, जानें कब रिलीज होगा BTS का नया एल्बम

अभिषेक बनर्जी ने 'नजरअंदाज' की शूटिंग पूरी कर ली है। इसके साथ ही सभी का दिल अपनी खूबसूरती और दमदार एक्टिंग से जीतने वालीं एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु 'शाकुंतलम' (Shaakuntalam) की डबिंग पूरी की है।

हिन्दुस्तान,मुंबई Avinash Singh Sun, 17 Apr 2022 09:42 PM

