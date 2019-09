अमिताभ को मिलेगा दादा साहब फाल्के, अभिषेक बच्चन ने कुछ इस तरह दी बधाई

बॉलीवुड के सुपर स्टार अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अमिताभ बच्चन को मिलने वाले सिनेमा के इस सबसे बड़े पुरस्कार पर लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। पिता को मिलने वाले सिनेमा के इस सबसे बड़े अवार्ड के ऐलान के बाद अभिषेक बच्चन ने भी प्रतिक्रिया दी है। अभिषेक बच्चन ने ट्वीट कर कहा है बहुत ज्यादा खुशी और गर्व है।

बता दें कि इस पुरस्कार को बॉलीवुड इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इससे पहले बॉलीवुड और कला की दुनिया से जुड़े 65 हस्तियों को यह पुरस्कार मिल चुका है। आखिरी बार यह पुरस्कार साल 2017 में अभिनेता विनोद खन्ना को दिया गया था। इससे पहले साल 2016 में कसीनथुनी विश्वनाथ को, 2015 में मनोज कुमार को, 2014 में शशि कपूर को, 2013 में गुलजार को, 2012 में प्राण को, 2011 में सौमित्र चटर्जी को, 2010 में के बालाचंदर और 2009 में डी रामानायडू को यह पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा मन्ना डे, वीके मूर्ती, देव आनंद, यश चोपड़ा को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

Overjoyed and so, so proud! #ProudSon 🙏 https://t.co/bDj4kNaVhS