पेरेंट्स के साथ रहने को लेकर अभिषेक को किया ट्रोल, जूनियर बच्चन ने दिया ये करारा जवाब

बता दें कि अभिषेक बच्चन अपनी बेटी आराध्या और पत्नी ऐश्वर्या के साथ अपने पेरेंट्स जया और अमिताभ के साथ जलसा में रहते हैं। जब किसी ने अभिषेक से पूछा कि वे इस तरह के ट्वीट्स का रिप्लाई क्यों करते हैं, तो अभिषेक ने जवाब देते हुए कहा, 'कई बार उन्हें जगह पर पहुंचाना जरूरी होता है।' अभिषेक अकसर इस तरह के यूजर्स को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए फेमस हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो अभिषेक इन दिनों अनुराग कश्यप की फिल्म मनमर्जियां में तापसी पन्नू के साथ शूटिंग में बिजी हैं।



Yes! And it’s the proudest moment for me to be able to be there for them, as they have for me. Try it sometime, you might feel better about yourself.