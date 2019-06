अभिषेक बच्चन ने ये फोटो शेयर कर शाहरुख-दीपिका को कहा- अब वक्त आ गया है

अभिषेक बच्चन ने फिल्म 'हैप्पी न्यू ईयर' के अपने सह-कलाकारों शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और निर्देशक फराह खान को संकेत दिया कि 2014 की इस हिट फिल्म का सीक्वल बनाने का समय अब आ गया है।

अभिषेक ने एक गाड़ी की तस्वीर पोस्ट की जिस पर हिंदी में 'नंदू' लिखा हुआ था। 'हैप्पी न्यू ईयर' में अभिनेता के किरदार का नाम नंदू था। फिल्म में बोमन ईरानी, सोनू सूद और जैकी श्रॉफ ने भी काम किया था।

अभिषेक ने तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'यह एक संकेत है! शाहरुख, दीपिका पादुकोण, फराह खान, बोमन ईरानी, सोनू सूद और जैकी श्रॉफ...बैंड को फिर से वापस लाने का समय आ गया।'

It’s a sign!!! @iamsrk @deepikapadukone @TheFarahKhan @bomanirani @SonuSood @bindasbhidu

Time to get the band back together guys? pic.twitter.com/FSf6jPaSZY