शादी के सालों बाद ऐश्वर्या को लेकर अभिषेक बच्चन बोले - जब काम करने के बाद घर आता हूं तो वह...

अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन बॉलीवुड की परफेक्ट जोड़ी में से एक है। दोनों एक-दूसरे से जितना प्यार करते हैं, उतना ही एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अब अभिषेक ने ऐश्वर्या को लेकर बात की है।

Tue, 05 Apr 2022 11:42 AM

