अभिषेक को ट्रोलर ने कहा 'यूजलेस एक्टर', तो जूनियर बच्चन ने दिया ये करारा जवाब

आज कल स्टार्स को सोशल मीडिया पर ट्रोल करना आम हो गया है। हालांकि कुछ स्टार्स इसका जवाब दे देते हैं तो कुछ चुप रहना बेहतर समझते हैं। अब हाल ही में एक यूजर ने अभिषेक को लेकर लिखा, 'स्टूअर्ट बिन्नी बॉलीवुड से अभिषेक बच्चन का प्रतिरूप हैं। दोनों को खूबसूरत पत्नियां मिली हैं। दोनों फिल्मों और क्रिकेट में अपने पिताओं की वजह से आए और दोनों यूजलेस हैं।'

अभिषेक ने इस ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, 'भाई..मेरे जैसे एक मील चलकर दिखाओ। अगर आप 10 कदम भी चल पाए तो मैं आपको मान जाऊंगा। आपके ट्वीट को देखकर लग रहा है कि आप ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। खुद को सुधारने में समय दीजिए, दूसरों की फिक्र मत करिए।'

Walk a mile in my shoes, brother. If you even manage 10 steps I’ll be impressed. Judging by your tweets don’t think you’ll make it too far! Spend time improving yourself, don’t worry about others. God knows, we all have our own journeys. Get well soon. 🤗

अभिषेक के इस ट्वीट के बाद ट्रोलर ने उनसे माफी मांगी। उसने रिप्लाई कर लिखा, 'एबी वो मजाक था। आप बहुत कूल हैं...मैंने तेरा जादू चल गया थिएटर में देखी थी। आप सूट में बहुत अच्छे लगते हैं। वो मजाक था, अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं माफी मांगता हूं। मुझे एहसास है कि जो दबाव आप पर और सचिन तेंदुलकर के बेटे पर होगा, वो सामान्य शख्स नहीं सह पाएगा। माफी चाहता हूं आपसे।'

Ab that was just for funn.. Ur one of the koolest person , even I have seen tera jadu chalgya in theatres, I like the way u dress in suits, that was a joke and apologies if you feel bad, I agreed the pressure you or sachin tendulkars son has no normal person can bear.. Apologies