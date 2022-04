अभिषेक बच्चन का इंट्रेस्टिंग खुलासा, ऐश्वर्या राय ने बताया ट्रोलिंग से कैसे निपटें

अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) की ट्रोलिंग (Trolling) के किस्से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने बताया है कि इससे डील करने का तरीका उनको वाइफ ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) ने सिखाया।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,मुंबई Kajal Sharma Fri, 01 Apr 2022 06:14 PM

