अभिषेक ने खुद को बताया 'OTT का बच्चन', पापा अमिताभ के बारे में कही ये बात

Abhishek Bachchan Movie Dasvi Release Date and Story: अभिषेक बच्चन से पूछा गया कि वह बस पिछले 2 साल से ही ओटीटी स्पेस में हैं तो जवाब में जूनियर बी ने कहा कि वो मुझे OTT का बच्चन कहते हैं।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Puneet Parashar Wed, 06 Apr 2022 08:46 AM

