Nikamma: 'निकम्मा' के पहले ही दिन 80% शोज हुए कैंसिल, ओपनिंग डे में हो सकती है सिर्फ इतनी कमाई!

80% Noon shows of Nikamma are canceled all over India: अभिनेता व क्रिटिक केआरके (KRK) सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं और अक्सर उनके ट्वीट्स चर्चा में आ जाते हैं। केआरके बॉलीवुड से जुड़े ट्वीट्स भी खूब करते हैं, जो सुर्खियों में आ जाते हैं और इस बीच उन्होंने अभिमन्यु दसानी (Abhimanyu Dassani),शर्ली सेतिया (Shirley Setia) और शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) की फिल्म निकम्मा (Nikamma) को लेकर ट्वीट किया है। केआरके ने बताया है कि फिल्म के शोज 80 प्रतिशत कैंसिल हो गए हैं। वहीं उन्होने फिल्म के कलेक्शन का भी जिक्र किया है।

क्या है केआरके का ट्वीट

केआरके ने कुछ ही देर पहले अभिमन्यु दसानी, शर्ली सेतिया और शिल्पा शेट्टी स्टारर फिल्म निकम्मा को लेकर एक ट्वीट। अपने ट्वीट में केआरके ने लिखा, 'लेटेस्ट: पूरे भारत में निकम्मा के 80 प्रतिशत दोपहर के शोज कैंसिल हो गए हैं। पहले दिन का बिजनेस करीब 2 लाख रुपये हो सकता है।' केआरके का ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया यूजर्स खूब रिएक्ट कर रहे हैं।



संबंधित खबरें

क्या है कास्ट एंड टीम

बता दें कि 17 जून को निकम्मा रिलीज हुई है। फिल्म में आदित्य के किरदार में अभिमन्यु दसानी, नताशा के किरदार में शर्ली सेतिया, अवनि के किरदार में शिल्पा शेट्टी, रमन के किरदार में समीर सोनी, विक्रमजीत बिश्त के किरदार में अभिमन्यु शेखर सिंह और मेजर के किरदार में विक्रम गोखले नजर आ रहे हैं। इस फिल्म का निर्देशन सब्बीर खान ने किया है।

क्या है सोशल मीडिया रिएक्शन

बता दें कि केआरके के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स के मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं। एक ओर जहां कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि फिल्म को सिर्फ स्टार किड्स की वजह से इग्नोर नहीं करना चाहिए तो वहीं कुछ का कहना है कि अच्छा है, ऐसी बेकार फिल्में जब तक फ्लॉप नहीं होंगी तब तक अच्छा कंटेंट आगे नहीं आएगा। वहीं कुछ सोशल मीडिया यूजर्स केआरके को उनकी फिल्म देशद्रोही की याद दिला रहे हैं। केआरके के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया तेजी से रिएक्ट कर रहे हैं।