Video-'क्वांटिको' के इस सीन से मचे बवाल पर प्रियंका चोपड़ा को बचाने के लिए सामने आई ABC, मांगी माफी

प्रियंका चोपड़ा अपने हॉलीवुड टीवी शो 'क्वांटिको' के सीजन 3 के एक एपिसोड को लेकर सोशल मीडिया भारी आलोचनाओं का सामना कर रही हैं। इस शो के एक एपिसोड में भारतीय राष्ट्रवादियों को आतंकी बताया गया था जिसके बाद सोशल मीडिया भारी बहस छिड़ गया। सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद से 'क्वांटिको' के निर्माताओं ने माफी मांगी है।

जानें क्या है सीन में...

The episode has stirred a lot of emotion, much of which is unfairly aimed at Priyanka Chopra, who didn’t create the show, nor does she write or direct it: ABC Network's apology for Hindu terror plot in Quantico pic.twitter.com/Artb8aP1f0