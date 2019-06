आर्मी ऑफिसर बनेंगे आयुष शर्मा, सितम्बर से शुरू होगी फिल्म की शूटिंग

बॉलीवुड आयुष शर्मा अब सिल्वर स्क्रीन पर एक धांसू आर्मी ऑफिसर का किरदार निभाने जा रहे हैं। जाने-माने ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने कुछ देर पहले ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट से यह जानकारी दी है कि आयुष शर्मा ने आखिरकार अपनी दूसरी फिल्म साइन कर ही ली है, जिसे डायरेक्टर करण ललित भूटानी बनाएंगे। फिल्म को सुनील जैन और आदित्य जोशी प्रोड्यूस करेंगे। आयुष शर्मा की नई फिल्म की शूटिंग इसी साल सितम्बर से शुरू हो जाएगी।

करण ने इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि यह एक वास्तविक जीवन की कहानी है और 'क्वाथा' शीर्षक मणिपुर में एक जगह से आता है। जो भारत और म्यांमार की सीमा पर अंतिम गांवों में से एक है। यह सेना के अधिकारी और इस गांव के साथ संबंधों के बारे में एक कहानी है।

