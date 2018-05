विभूति भैया करेंगे सलमान खान के साथ काम, इस फिल्म में आएंगे नजर

पॉपुलर कॉमेडी टीवी सीरियल 'भाभी जी घर पर हैं' से घर-घर में विभूति नारायण मिश्रा के रूप में पहचान बनाने वाले अभिनेता आशिफ शेख सुपरस्टार सलमान खान के साथ फिल्म 'भारत' में दिखाई देंगे।

फिल्म के अधिकारिक ट्विटर पेज पर लिखा गया, 'भाभी जी घर पर हैं' के जाने-माने कलाकार आशिफ शेख 12 साल के बाद सलमान खान के साथ काम करने जा रहे हैं। अली अब्बास जफर, 'भारत'।'

Ace comedian @iaasifsheikh from popular TV serial Bhabiji Ghar Par Hai to work with @BeingSalmanKhan after 12 years 🎉@aliabbaszafar @atulreellife #Bharat pic.twitter.com/zaiPjcVo2O