VIDEO: आमिर खान का बेटा बना राम तो सीता बनीं ऐश्वार्या की बेटी

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान और बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन के बच्चों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आमिर खान-किरण राव का बेटा आजाद, और ऐश्वर्या राय बच्चन-अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या रामायण प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वायरल इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये दोनों किड्स कितने प्यारे लग रहे हैं।

बता दें कि हाल ही में आजाद और आराध्या बच्चन के स्कूल धीरूभाई अंबानी पब्लिक स्कूल में दशहरा के उपल्क्ष्य में रामायण प्ले हुआ जिसमें आमिर खान, किरण राव, ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन अपने-अपने बच्चों की परफॉरमेंस देखने पहुंचे । इस प्ले की खास बात ये थी कि रामायण प्ले में जहां आमिर के बेटे आजाद ने भगवान राम की भूमिका अदा की वहीं ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या सीता बनी थी।

Aaradhya Bachchan was doing rehearsal with school friends for Dusshera Assembly #OutstandingperfomanceGuys #Children pic.twitter.com/5xU5k3eUlV

Lil Princess #AaradhyaBachchan Playing as SITA and #AzadRaoKhan as Rama at Dusshera Assembly in their school... #AishwaryaRaiBachchan #Aamirkhan #AbhishekBachchan pic.twitter.com/CTrwIiU6vB