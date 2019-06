Aamir Khan ने अपने बेटे को इस अंदाज में किया बर्थडे विश, पोस्ट में Rani Mukherjee का भी किया जिक्र

सुपरस्टार आमिर खान (Aamir Khan) ने अपने बेटे जुनैद खान (Junaid Khan) के जन्मदिन पर एक बहुत ही प्यारी सी तस्वीर शेयर की है, जिसमें जुनैद और रानी मुखर्जी (Rani Mukherjee) साथ दिख रहे हैं। आमिर ने साथ ही कहा है कि वह हैरान हैं कि आखिर जुनैद ने रानी को किस तरह लुभा लिया।

आईएएनएस के मुताबिक आमिर ने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर यह तस्वीर शेयर की जिसमें रानी मुखर्जी के बगल में खड़े जुनैद काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर में रानी भी जुनैद की ओर देखकर मुस्कुराते हुए नजर आ रही हैं।

I wonder how he managed to charm Rani... I never did !

Happy Birthday Junsie 😘 pic.twitter.com/z6kY7m1okz