आमिर खान ने 'लाल सिंह चड्ढा' की को-स्टार करीना कपूर को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं!

सुपरस्टार आमिर खान जल्द करीना कपूर के साथ अपनी आगामी फिल्म 'लाल सिंह चड्डा' की शूटिंग शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आमिर की यह फिल्म हॉलीवुड क्लासिक फॉरेस्ट गंप की आधिकारिक रीमेक है। आज दिन की शुरुआत में, अभिनेता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी को-स्टार करीना कपूर को जन्मदिन की शुभकामना देते हुए एक खूबसूरत संदेश लिखा है। अभिनेता ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा,"Dear Kareena, wishing you many happy returns of this day. May you always be happy and smiling. Love"

Dear Kareena, wishing you many happy returns of this day. May you always be happy and smiling.

Love.

a. — Aamir Khan (@aamir_khan) September 21, 2019

'लाल सिंह चड्ढा' के साथ लंबे समय के बाद पर्दे पर इस जोड़ी को देखने के लिए प्रशंसक उत्सुक हैं। यह जोड़ी प्रशंसको की पसंदीदा है और '3 इडियट्स' जैसी कई फिल्मों में एक साथ नज़र आने के बाद, अब 'लाल सिंह चड्ढा' में स्क्रीन स्पेस साझा करते हुए नज़र आएगी। फ़िल्म में आमिर को अपने जीवन का अंदरूनी सफ़र दिखाने की ज़रूरत है और इसके लिए उन्हें हर बार अलग-अलग स्थानों पर जाने की आवश्यकता होगी। इस तरह के व्यस्त आउटडोर शेड्यूल के साथ आमिर खान पूरे देश का भ्रमण करेंगे और साथ ही कठिन फिसिकल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे।

अभिनेता की इस आगामी फिल्म के लिए फैंस सुपर एक्साइटेड हैं और फ़िल्म से जुड़ी हालिया खबरों के साथ एक्साइटमेंट लेवल दोगुना हो गया है। अतुल कुलकर्णी द्वारा लिखित यह फिल्म अद्वैत चंदन द्वारा निर्देशित की जाएगी है और इसे वायाकॉम18 स्टूडियोज़ और आमिर खान प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित किया जाएगा। फिल्म अगले साल 2020 की क्रिसमस के अवसर पर रिलीज होने के लिए तैयार है।

