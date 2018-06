'रेस 3 ' को लेकर सुपरस्टार आमिर खान ने सलमान खान से कही ये बात

सुपरस्टार आमिर खान ने सलमान खान की हालिया रिलीज 'रेस 3' के प्रति समर्थन जताते हुए कहा कि वह सलमान से निजी और पेशेवर दोनों तरह से बहुत प्यार करते हैं। आमिर ने शुक्रवार को 'रेस 3' के समर्थन में ट्वीट किया। फिल्म में अनिल कपूर, साकिब सलीम, बॉबी देओल, डेजी शाह, जैकलिन फर्नाडीस भी हैं।

यह सलमान की तरफ से उनके प्रशंसकों के लिए ईद का तोहफा है। इस फिल्म को लेकर आमिर खान सलमान को बधाई दी है। आमिर ने ट्वीट किया, "सलमान, मैंने अभी इसे नहीं देखा है, लेकिन मुझे और मेरे परिवार को यह पसंद आएगी। आपको निजी और पेशेवर दोनों तरह से बहुत प्यार करता हूं। मुझे ट्रेलर बहुत पसंद आया है। यह एक ब्लॉकबस्टर होगी और सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी।

Hi Salman, I haven’t seen it yet, but I am sure that me and my family are going to love Race 3 !

Love you personally and professionally :-) .

I loved the trailer! It’s going to be a blockbuster and break all records!

Love.

a.@BeingSalmanKhan