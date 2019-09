आमिर खान ने सरेआम सिर झुकाकर लोगों से मांगी माफी, ट्वीट कर लिखी यह बात

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान (Aamir Khan) ने अपने एक ट्वीट से सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दिया है। आमिर खान के आज अपने ट्वीटर हैंडल से एक पोस्ट ट्वीट करते सभी से सिर झुका कर माफी मांग रहे हैं। आमिर खान के ऐसा करने के पिछे फैंस को कारण समझ नहीं आ रहा है। फैंस बार-बार आमिर खान की माफी मांगने वाले ट्वीट के पीछे का कारण जानने के लिए उनसे सवाल कर रहे हैं। अगर आपके के भी मन ये सवाल उठ रहा है तो चलिए आपको बता दें कि आखिर एक्टर ने ऐसे सार्वजनिक तौर पर सभी से माफी क्यों मांग रहे हैं।

दरअसल, आमिर खान एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि 'मिच्छामी दुक्कड़म (ये एक बंगाली शब्द है, जिसे सावर्जनिक तौर पर माफी मांगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है)' उन्होंने आगे लिखा अगर मैंने कभी किसी को भी जानबूझकर और अनजाने में कोई दर्द दिया हो या दिल दुखाया हो तो मैं आपसे सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। कृप्या मुझे क्षमा करें।

Michhami Dukkadam 🙏.



If I have ever, knowing or unknowingly, caused anyone any pain or hurt, I seek forgiveness from you with a bowed head and folded hands.

Please forgive me 🙏

Love.

a.