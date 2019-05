Aamir Khan की अगली फिल्म का हुआ एलान, इस दिन होगी रिलीज, Laal Singh Chaddha में निभाएंगे मुख्य किरदार

बॉलीवुड के मिस्टर पर्फैक्शनिस्ट और सुपरस्टार आमिर खान (Aamir Khan) की अगली फिल्म जल्द ही रिलीज होगी। उनकी फिल्म का नाम लाल सिंह चढ्ढा (Laal Singh Chaddha) है और इसकी रिलीज डेट अभी तय नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि ये फिल्म अगले साल दिसंबर 2020 में रिलीज होगी।

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श (Taran Adarsh) ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए लोगों को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि ये फिल्म कब रिलीज हो रही है। साथ ही उन्होंने बताया है कि फिल्म की स्क्रिप्टिंग अतुल कुलकर्णी ने और इसका निर्देशन अद्वैत चौहान कर रहे हैं। फिल्म में आमिर खान लीड रोल प्ले करते नजर आएंगे।

Mark the date... Aamir Khan's new film #LaalSinghChaddha to release on #Christmas 2020... Stars Aamir in title role... Directed by Advait Chandan... Written by Atul Kulkarni... #Viacom18Movies