अपने बेटे के लिए अजीबोगरीब ड्रेस में नजर आए आमिर खान, देखें Photos

हाल ही में आई फिल्म ‘ठग्स ऑफ हिंदोस्तां’ से सुर्खियों में छाए बॉलीवुड के ‘मिस्टर परफेक्शनिस्ट’ आमिर खान को अपनी फैमली के साथ मस्ती करते हुए देखा गया। कहा जा रहा है कि आमिर खान और उनकी पत्नी का ये अवतार बेटे आजाद की थीम्ड पार्टी के लिए है। आमिर खान ने मस्ती की यह तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर की हैं।​

आमिर खान और किरण राव के बेटे के इस पार्टी में तमाम बच्चे भी मौजूद थे, जो अलग-अलग फनी लुक में नजर आ रहे थे। एक तस्वीर में आमिर खान बच्चों के साथ लाइन में लगे हैं, उनकी पत्नी किरण राव बच्चों को कुछ सर्व करती नजर आ रही हैं। आमिर अपनी बारी का इंताजर कर रहे हैं।

Obelix, Dogmatix, Asterix and Getafix the druid! pic.twitter.com/kljq3Q4l6F

टि्वटर पर अपनी तस्वीर शेयर करते हुए आमिर खान ने फ्रेंच कॉमिक कैरेक्टर Obelix का रूप धरा था। इस ड्रेस वे काफी मोटे कार्टून कैरेक्टर के रूप में दिख रहे थे। उनके सिर पर धार्मिक सीरियल में राक्षसों के सिर पर दिखने वाला हैट-नुमा सींग भी दिख रहा है। हाथ में छोटा सा डॉगी लिए दिख रहे आमिर इस तस्वीर में काफी फनी दिख रहे हैं। उनके साथ दिख रहीं किरण राव भी विचित्र वेश में नजर आ रही हैं। किरण के हाथों में खंजरनुमा कोई हथियार भी दिख रहा है।

And Obelix is refused the magic potion by Getafix!!! pic.twitter.com/e8F4TwrUIZ