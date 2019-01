The Accidental Prime Minister: ट्रेलर को बैन करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह(Manmohan Singh) की लाइफ पर बनी फिल्म 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर'(The Accidental Prime Minister) का ट्रेलर जब से रिलीज हुआ है तभी से सुर्खियों में है। हालांकि ट्रेलर को लेकर काफी विवाद भी हो रहा है और अब खबर आ रही है कि दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रेलर को बैन करने की याचिका दायर की गई है। याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा है कि फिल्म में जो तथ्य पेश किए गए हैं उससे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की छवि खराब करने की कोशिश की गई है।

याचिकाकर्ता ने आगे ये आरोप भी लगाया है कि इस फिल्म की वजह से भारत के कुछ विदेशी देशों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं।

